Tari 2025: approvate le nuove tariffe, tre rate e aiuti per le fasce in difficoltà

GUGLIONESI. Si è riunito ieri sera, lunedì 30 giugno, il Consiglio comunale di Guglionesi, in seduta straordinaria per deliberare sull’approvazione delle Tariffe Tari 2025.



Il consiglio comunale ha approvato le tariffe Tari per il 2025, prevedendo agevolazioni per le famiglie con difficoltà economiche e per le attività svantaggiate. Il pagamento sarà suddiviso in tre rate, con scadenze fissate al 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

Le nuove tariffe arrivano dopo gli aumenti disposti dal commissario prefettizio nei mesi scorsi, che avevano già pesato sulle tasche dei cittadini.

Durante il dibattito, il sindaco Leo Antonacci ha annunciato la contrarietà all’aumento Istat del 5%, voluto dal gestore, proponendo un adeguamento più contenuto all’1,1% per limitare l’impatto sui contribuenti.

Il consigliere Aristotile, nel motivare la propria astensione, ha spiegato di non sapere se nella riduzione sia stato incluso anche il bonus sociale previsto dall’Inps tramite Dpcm, che garantisce un abbattimento del 25% della Tari per le utenze con reddito inferiore a 9.530 euro. “Senza questa certezza – ha fatto intendere – non me la sento di votare favorevolmente”.

I consiglieri Vaccaro e Ciccarone, invece, hanno presentato una pregiudiziale, lamentando la mancanza della documentazione necessaria per valutare la delibera. Il presidente del Consiglio ha spiegato che la documentazione non era disponibile a causa di problemi con la nuova piattaforma informatica dell’Ente. La pregiudiziale è stata respinta, con solo 4 voti favorevoli.

Successivamente, Vaccaro e Ciccarone hanno proposto anche un emendamento per esonerare per tre anni dal pagamento della Tari le nuove attività commerciali che si insedieranno nel centro storico. L’obiettivo era incentivare la riapertura del “paese vecchio”. Tuttavia, l’emendamento è stato dichiarato inammissibile, con spiegazioni sia del sindaco Antonacci che dello stesso Aristotile, secondo cui il beneficio avrebbe ricadute sulle tasche degli altri cittadini.

Il consigliere Rossi, pur riconoscendo le criticità, ha espresso voto favorevole, sottolineando che rispettare le scadenze è importante e che la manovra, nel complesso, alleggerisce il carico fiscale sui cittadini di Guglionesi.

La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli (maggioranza più Rossi). Aristotile, Vaccaro e Ciccarone si sono astenuti, così come nella votazione per l’immediata esecutività, che è comunque passata.

Nel corso della seduta, è emersa anche la richiesta di affrontare nei prossimi consigli comunali la questione del dissesto stradale sul territorio comunale, una criticità particolarmente sentita dalla cittadinanza. Il sindaco Antonacci ha annunciato di aver già richiesto ufficialmente al presidente della Provincia di Campobasso, Puchetti, di partecipare a una prossima seduta per discutere direttamente delle condizioni della viabilità e degli interventi previsti.

