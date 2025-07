Tariffe Tari 2025, gruppo Progressista: “Chiarezza e verifiche per tutelare i cittadini”

GUGLIONESI. In seguito al Consiglio comunale di Guglionesi, svoltosi nel pomeriggio di ieri 30 giugno, sull’approvazione delle tariffe Tari 2025, il consigliere del gruppo Progressista, Pino Aristotile, è tornato sull’argomento durante il dibattito, esprimendo alcuni rilievi e domande precise.

Aristotile ha sottolineato come “Il punto di partenza per la determinazione delle tariffe TARI 2025 è il vincolo normativo che impone l’integrale copertura dei costi del servizio, derivanti dal Piano Economico Finanziario aggiornato con cadenza biennale. Il DPR n.158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.

Ha evidenziato come le tariffe proposte derivino dal Pef 2022-2025, aggiornato nel 2024 per il biennio 2024-2025 con modifiche derivanti dalle disposizioni Arera.

“Le modifiche introducono un incremento ad utenza di circa € 7,60, di cui € 6,00 come componente perequativa unitaria ‘UR3’, € 0,10 come componente perequativa ‘UR1’ ed € 1,50 come componente perequativa ‘UR2’, per finanziare alcune agevolazioni previste per utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate“.

Aristotile ha poi richiesto “di esplicitare analiticamente i servizi che l’Amministrazione ha valutato di caricare sulla Tari”.

Ha ricordato che il Pef alla base della proposta è il cosiddetto “Pef grezzo”, cioè i costi efficienti stimati dal Gestore sommati alle previsioni comunali relative ai servizi inclusi, come lo spazzamento e le bollette.

Sul tema dei costi di smaltimento, ha richiamato l’art.16 del CSA, che stima per Guglionesi un conferimento di circa 592.519,20 Kg/anno, con una tariffa di € 0,00/tonn inclusiva di ecotassa e oneri ambientali ma esclusiva dei costi di trasporto, a totale carico della ditta aggiudicataria.

Ha inoltre sottolineato l’importanza del grado di differenziazione dei rifiuti, strettamente correlato ai costi del servizio e con ricadute economiche sui cittadini: “I dati del Catasto Rifiuti ISPRA documentano una raccolta differenziata di Guglionesi al 63,43% nel 2023, inferiore alla media nazionale del 66,60% e tra le più basse dell’Unione dei Comuni del Basso Molise– chiedendo all’amministrazione di conoscere cosa s’intenda fare “per incrementare questi dati, vista l’importanza che hanno in termini di riduzione dei costi per i cittadini”.

Infine, Aristotile ha sollevato dubbi sull’incremento ISTAT richiesto dal gestore per il biennio 2024-2025, come da nota n.1210 del 20.6.2024 dell’Unione dei Comuni: “La nota comunica un adeguamento del canone mensile di € 23.331,35 al netto IVA, con un incremento di € 1.214,77 (5,2066%) per il periodo Marzo 2023/Febbraio 2024. Tuttavia, i calcoli sembrano errati, poiché l’incremento ISTAT corretto risulta pari all’1,011% secondo i dati ISTAT ufficiali“.



Artistotile ha concluso il suo intervento chiedendo di “sapere se la richiesta del Gestore sia stata verificata o se ci si è limitati a prenderne atto, visto che la stessa Unione dei Comuni ha evidenziato in passato una tendenza del Gestore a richiedere adeguamenti tariffari non sempre conformi alle norme contrattuali“.