Tartarughe marine Caretta caretta nidificano a Campomarino

CAMPOMARINO. Nella notte del 3 luglio un privato cittadino ha osservato la nidificazione di una tartaruga sulla spiaggia di Campomarino. Le autorità locali sono state immediatamente avvisate attivando la rete regionale e i nostri volontari sono già sul posto

«Si tratta del terzo nido documentato in Molise, dopo quelli del 2019 e del 2024, il secondo nel comune di Campomarino.

Ricordiamo a tutti coloro che frequentano la spiaggia di Campomarino che il sito di nidificazione non deve assolutamente essere disturbato per non compromettere la schiusa delle uova.

Con l’aiuto di tutti – e un po’ di fortuna – tra circa sessanta giorni avremo la possibilità di assistere alla nascita di questi splendidi animali», affermano dal centro studi cetacei di Pescara.

La costa molisana si conferma scrigno di biodiversità: nuove nidificazioni di tartarughe marine a Campomarino

Anche quest’anno, come già accaduto in passato, le spiagge del litorale molisano hanno ospitato la nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, un evento raro e di enorme valore naturalistico. In particolare, nelle ultime ore, è stato individuato un nuovo nido a Campomarino, tra le dune della spiaggia libera nei pressi del Lido Toschi, dove una tartaruga di dimensioni considerevoli è stata avvistata mentre scavava nella sabbia per deporre le uova.

A segnalarlo è stato un operatore impegnato nella pulizia delle spiagge libere, che ha notato l’animale sulla battigia nelle prime ore del mattino, attorno alle 5:30. L’uomo ha filmato la scena e avvertito subito le autorità comunali, che si sono attivate tempestivamente per proteggere l’area. Le immagini sono giunte in Comune già intorno alle 7:30, e poco dopo sono iniziate le operazioni per delimitare il perimetro e tutelare il sito di nidificazione.

A Campomarino sono stati chiamati esperti dal centro cetacei di Pescara, attivi nella protezione delle tartarughe marine, insieme alle associazioni Gadit, Ambiente Basso Molise e l’esperto Nicola Norante, che segue da anni la tutela delle specie avifaunistiche e marine lungo il litorale adriatico, oltre alla Polizia locale e, naturalmente, la Guardia costiera. Il monitoraggio continuerà nei prossimi giorni, in attesa della schiusa che avverrà orientativamente tra 40 e 60 giorni.

La nidificazione delle Caretta caretta non è un fenomeno isolato. Negli anni scorsi, altri nidi erano stati scoperti sempre a Campomarino e Petacciato, testimoniando come la costa molisana rappresenti un habitat favorevole per queste creature minacciate dall’impatto antropico e dai cambiamenti climatici. Un dato che assume ancora più valore se si considera che ogni tentativo di nidificazione lungo l’Adriatico rappresenta un indicatore positivo di qualità ambientale e di equilibrio dell’ecosistema costiero.

Ma la biodiversità del litorale non si ferma alle tartarughe marine. Anche il fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo trampoliere in via di estinzione, continua a scegliere le spiagge di Campomarino e Petacciato per nidificare. Le associazioni ambientaliste, in collaborazione con le amministrazioni locali, portano avanti da anni campagne di sensibilizzazione per tutelare i nidi di questo delicato uccello costiero, spesso minacciato dalla presenza umana, dai cani lasciati liberi e dalla pulizia meccanica delle spiagge.

Questo doppio fenomeno – le nidificazioni della Caretta caretta e del fratino – rende la costa tra Campomarino e Petacciato un vero e proprio scrigno di biodiversità, meritevole di una tutela sempre più concreta e sistematica. A fronte della pressione turistica e delle trasformazioni urbanistiche, è fondamentale che le istituzioni locali, i cittadini e le attività balneari collaborino per garantire la coesistenza tra fruizione del mare e conservazione degli habitat naturali.

L’appello delle associazioni ambientaliste è chiaro: occorre rafforzare la sorveglianza, evitare comportamenti dannosi nei pressi delle aree di nidificazione, promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente fin dalle scuole e sostenere i progetti di educazione naturalistica. Ogni tartaruga che riesce a nascere, ogni fratino che riesce a crescere sulla sabbia, è una piccola vittoria per la biodiversità, e un grande messaggio per il futuro del Molise costiero.