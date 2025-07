Termoli, l’arte e la costruzione di un futuro corale

TERMOLI. La candidatura di Termoli a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 è molto più di una semplice competizione per un titolo; è un atto di fede nel potere trasformativo della cultura, un impegno concreto per ridefinire l’identità e le prospettive di sviluppo di un’intera regione. Il dossier “Traiettorie Contemporanee” non è un mero esercizio di stile, ma una visione strategica profonda che ambisce a utilizzare l’arte come volano per il progresso economico e sociale.

L’incrocio unico del parallelo e del meridiano a Termoli non è solo una curiosità geografica che determina l’ora d’Europa; è una potente metafora. Rappresenta il crocevia di storie, culture e, soprattutto, di futuri possibili. L’arte contemporanea, intrinsecamente un “laboratorio di innovazione e tecnologia”, è lo strumento ideale per interpretare il percorso storico di Termoli e per immaginare un avvenire in cui la creatività locale sia il motore principale. Questa iniziativa non si limita a celebrare il prestigioso “Premio Termoli” o il già affermato Macte, ma ambisce a creare un “sistema dell’arte contemporanea” che generi nuove professioni, attragga talenti e stimoli una consapevolezza culturale diffusa.

L’esperienza di Pesaro come Capitale Italiana della Cultura 2024 offre un precedente incoraggiante: un euro di investimento pubblico ha generato dieci euro di impatto economico, soprattutto in termini turistici.

Termoli e il Molise hanno l’opportunità di emulare e persino superare questo modello, non solo attirando visitatori ma anche costruendo un ecosistema culturale ed economico sostenibile che valorizzi le aree interne e promuova il dialogo internazionale attraverso l’Adriatico. I progetti di rigenerazione urbana, come il recupero dell’ex galleria civica, testimoniano una visione concreta di trasformazione degli spazi in luoghi vitali per l’arte e la comunità.

Il successo di questa candidatura dipenderà dalla capacità di “fare massa critica e stare insieme”, coinvolgendo attivamente istituzioni, partner privati e, soprattutto, i cittadini, specialmente i giovani.

La candidatura stessa, a prescindere dall’esito finale, è già un traguardo significativo, un momento di “coesione sociale e di coinvolgimento di tutta la città”.

Termoli ha le carte in regola per affermarsi non solo come Capitale dell’Arte Contemporanea, ma come esempio virtuoso di come la cultura possa essere la “bussola” per lo sviluppo, unendo storia e innovazione, tradizione e visione, in un progetto che rema forte “nella stessa direzione” per un futuro più creativo e prospero.

Il territorio è chiamato a fare sistema, perché l’obiettivo non solo è ambiziosissimo, ma soprattutto perseguibile.