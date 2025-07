Tornano a dare luce 54 lampioni sul lungomare Nord

TERMOLI. Su impulso dell’assessorato ai Lavori Pubblici, in collaborazione con la ditta incaricata, è stato completato un importante intervento di manutenzione della pubblica illuminazione lungo tutto il tratto nord del lungomare di Termoli, fino alla rotonda della Torretta. Si tratta di centinaia di pali installati anni fa durante la ristrutturazione dell’area, che negli ultimi tempi presentavano criticità: ben 54 corpi illuminanti risultavano spenti, compromettendo la continuità e l’efficienza dell’illuminazione in una zona particolarmente frequentata. Per il ripristino completo è stato necessario un intervento tecnico mirato, che ha previsto il reperimento e l’installazione di nuove schede compatibili con i pali esistenti, strutture di buona qualità ma non di ultima generazione. L’intervento ha centrato pienamente l’obiettivo: da ieri sera, l’intero lungomare nord è tornato a essere perfettamente illuminato lungo tutto il suo sviluppo chilometrico, senza più interruzioni o zone d’ombra. Un risultato significativo non solo per il decoro urbano, ma anche per la sicurezza stradale e la prevenzione dei reati, aspetti strettamente legati a un’illuminazione pubblica efficiente. L’assessorato ha già individuato ulteriori vie cittadine che necessitano di analoghi interventi e nei prossimi mesi l’attenzione si concentrerà su queste aree. “La sicurezza della Città, sia stradale che in termini di prevenzione reati, dipende anche da una buona illuminazione – ha dichiarato l’assessore Enrico Miele – pertanto, come Amministrazione e nello specifico come assessorato di competenza, continueremo con queste costanti azioni di miglioramento dell’importante infrastruttura cittadina”.