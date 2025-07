Tradizione e futuro a Osaka: il Molise si apre al mondo

TERMOLI. Il Molise incanta Osaka: un ponte tra tradizione e futuro all’Expo 2025.

Nel cuore pulsante dell’Expo 2025 di Osaka, tra le architetture avveniristiche e le visioni globali del domani, il Molise ha saputo distinguersi con grazia e determinazione. Grazie all’impegno dell’Assessorato alle Attività Produttive, Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, guidato da Andrea Di Lucente, la piccola regione italiana ha trasformato la sua partecipazione in un’autentica dichiarazione d’identità e ambizione.

Molisakura: la bellezza che fiorisce nel futuro

Il padiglione molisano, battezzato “Molisakura”, è stato inaugurato con una cerimonia intensa e simbolica. Al centro dell’evento, la campana realizzata dalla storica Fonderia Marinelli di Agnone: un’opera d’arte in bronzo di 740 kg, decorata con bassorilievi che intrecciano le sagome dell’Italia e del Giappone, il fiore di sakura e simboli di pace come il Genbaku Dome di Hiroshima e le gru di carta.

Questa campana, benedetta dal cardinale di Osaka Thomas Aquino Manyo Maeda, sarà donata alla Cattedrale della città come gesto di fratellanza e memoria condivisa. Un atto che va oltre la diplomazia culturale, incarnando il messaggio che il Molise ha voluto portare: tradizione che si apre al mondo, bellezza che si rinnova nel dialogo.

Un ecosistema di relazioni e opportunità

La partecipazione del Molise all’Expo non si è limitata all’esposizione artistica e culturale. L’Assessorato ha orchestrato una strategia articolata per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese locali. Il primo seminario B2B, tenutosi nell’area business del Padiglione Italia, ha visto la partecipazione di imprenditori molisani, esperti giapponesi e rappresentanti istituzionali.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali per l’accesso al mercato nipponico: dalla normativa commerciale alle differenze culturali, fino alle testimonianze dirette di aziende italiane già operative in Giappone. “Questa è un’opportunità unica – ha dichiarato Di Lucente – che solo un evento come l’Expo può offrire. Le nostre aziende porteranno a casa contatti, formazione e nuove prospettive di crescita”.

L’evento “Investing in Molise”, organizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha messo in luce l’attrattività del territorio molisano per gli investitori esteri. Di Lucente ha illustrato gli strumenti messi in campo dalla Regione: dal Contratto di Sviluppo Regionale al Fondo per le Aree Interne, fino alle risorse del PNRR e della programmazione europea 2021–2027.

Cultura, artigianato e identità

Il Molise ha portato a Osaka non solo imprese, ma anche la sua anima. Dalle opere dei Musei Molisani – come la Venere di Venafro – al Conservatorio Perosi di Campobasso, passando per l’artigianato d’eccellenza: il tombolo di Isernia, lo scalpellino di Oratino, la ceramica e la gastronomia locale.

Ogni elemento è stato scelto per raccontare una storia di autenticità, resilienza e bellezza. Una narrazione che ha colpito i visitatori giapponesi e internazionali, affascinati dalla capacità del Molise di custodire valori antichi e trasformarli in leve per il futuro.

Il Molise si apre al mondo

Expo 2025 rappresenta per il Molise molto più di una vetrina: è un laboratorio di relazioni, un acceleratore di visibilità e un banco di prova per la sua vocazione internazionale. L’Assessorato allo Sviluppo Economico ha saputo cogliere questa sfida con visione e pragmatismo, costruendo un percorso che unisce promozione culturale, attrazione di investimenti e sostegno alle imprese.

Come ha sottolineato Di Lucente: “Farsi conoscere oggi significa investire nel domani. Per una regione come la nostra, aprirsi al mondo è fondamentale per attrarre nuove energie, capitali e progetti imprenditoriali”.

La partecipazione del Molise all’Expo di Osaka è la dimostrazione che anche una piccola regione può parlare al mondo con voce chiara e autorevole. Grazie all’impegno dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, il Molise ha saputo trasformare una presenza istituzionale in un’esperienza di valore, capace di generare connessioni, ispirazioni e opportunità durature.

Il viaggio continua, ma il messaggio è già forte e chiaro: il Molise c’è, e ha molto da offrire