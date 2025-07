“Traiettorie contemporanee”: Termoli presenta la sfida per il titolo di Capitale dell’Arte 2027

TERMOLI. Termoli ha scritto un nuovo capitolo della sua storia culturale con la presentazione ufficiale della candidatura a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027. L’evento si è svolto nella sala consiliare del Comune, organizzato dalla Fondazione Macte.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista esperta d’arte contemporanea Valentina Tosoni, ha raccolto attorno a sé numerosi protagonisti del mondo artistico e istituzionale. Il sindaco Nico Balice e l’assessore alla Cultura Michele Barile hanno aperto l’incontro illustrando le motivazioni e le ambizioni del progetto chiamato “Traiettorie contemporanee”.

Il presidente della Fondazione Macte, Paolo De Matteis Larivera, ha guidato la presentazione del dossier, affiancato da Gianfranco De Gregorio e Silvano Straccini, che hanno spiegato la visione e la strategia alla base della candidatura.

Numerosi sono stati gli interventi di rappresentanti della comunità e della cultura molisana: dalla sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto, al professore di Storia dell’Arte Contemporanea Lorenzo Canova, fino a Federico Pommier, presidente e direttore artistico di Molise Cinema, e alle presidenti di Wayouth Ets e Molise Cultura, Francesca Del Conte e Antonella Presutti.

Un ruolo di primo piano lo hanno avuto anche Caterina Riva, direttrice del Macte di Termoli, e Cristiana Perrella, direttrice del Macro di Roma, che hanno sottolineato l’importanza strategica di Termoli come crocevia dell’arte contemporanea.

A chiudere l’incontro è stato Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, che ha ribadito il valore e l’impatto che questa candidatura può avere su tutto il territorio regionale.

Presente anche il senatore Costanzo Della Porta.

Termoli si presenta con un progetto solido e innovativo, pronta a sfidare altre otto città italiane per aggiudicarsi il titolo. La decisione finale, attesa entro il 30 ottobre 2025, sarà presa da una giuria ministeriale e assegnerà al vincitore un contributo di un milione di euro per realizzare le attività culturali del 2027.

Questa candidatura rappresenta per Termoli un’occasione unica per affermarsi come punto di riferimento nazionale nel panorama dell’arte contemporanea, rilanciando la sua identità creativa e culturale.