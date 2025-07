Trasporto urbano: il Comune si affida a un legale esterno per la valutazione del “project Gtm”

TERMOLI. Comune di Termoli: conferito incarico per un parere pro veritate sul contratto Gtm. La Giunta si affida alla verità del diritto per orientare le future scelte sul trasporto pubblico

In un momento cruciale per la gestione del trasporto pubblico locale, la Giunta comunale di Termoli ha scelto la via della trasparenza e della competenza, deliberando all’unanimità il conferimento di un incarico legale esterno per ottenere un parere pro veritate sulla validità, le criticità e le prospettive del contratto di servizio attualmente in essere con la Gtm srl. Una decisione che si carica di significati profondi, giuridici e politici, in un contesto in cui il trasporto locale è sempre più al centro del dibattito pubblico e sindacale.

Con la delibera n. 159 del 9 luglio 2025, approvata alla presenza dell’intera Giunta – presieduta dal sindaco Nico Balice – il Comune ha formalmente autorizzato il ricorso a un professionista esterno di “comprovata esperienza e specializzazione” per la redazione di un parere legale tecnico, imparziale e indipendente, finalizzato ad analizzare l’intero impianto contrattuale che regola il rapporto con la Gtm. Un incarico, quindi, che non si limita a offrire un parere su un punto specifico, ma che ambisce a ricostruire, chiarire e valutare nel suo complesso la cornice giuridica e amministrativa entro cui si muove il servizio di trasporto pubblico urbano.

La redazione del parere sarà dunque affidata, tramite procedura di individuazione nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), a un esperto giuridico di alta qualificazione.

Ma cosa comporta un parere pro veritate? A differenza delle normali consulenze legali, che spesso sono orientate a sostenere l’interesse della parte committente, il parere pro veritate è per sua natura “super partes”: il giurista incaricato è chiamato ad esprimere un’analisi fondata esclusivamente sul diritto, priva di suggestioni di parte o valutazioni opportunistiche. Il suo scopo è quello di stabilire come stanno realmente le cose, sotto il profilo normativo, fornendo all’Amministrazione una base solida su cui fondare eventuali azioni future, siano esse di proroga, revisione, risoluzione anticipata o avvio di una nuova gara.

L’incarico non mira solo a fare chiarezza sul presente, ma apre anche scenari futuri: la Giunta, infatti, si è riservata di approvare eventuali nuovi schemi contrattuali e di prendere decisioni strategiche solo dopo aver preso visione degli esiti del parere. In altre parole, è proprio la relazione giuridica che verrà prodotta a costituire l’architrave su cui poggeranno le prossime mosse dell’Amministrazione.