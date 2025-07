Tribunale di Larino: il presidente uscente Michele Russo indicato dal Csm per l’incarico a Benevento

LARINO. Se al Tribunale di Larino non ancora è noto chi sarà il suo successore, l’attuale presidente facente funzioni Michele Russo, dovrebbe trasferirsi a Benevento. La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato Michele Russo come nuovo presidente del Tribunale di Benevento, con un’unica astensione, al termine di una selezione che ha visto in corsa nomi di peso della giustizia meridionale.

La nomina ora passa al plenum del Csm per la ratifica finale. Russo, 62 anni, originario della Puglia, porta con sé un curriculum ampio e radicato nel territorio: già giudice e pretore a Isernia, ha ricoperto ruoli di rilievo presso il Tribunale di Campobasso, quello di Mondovì e, più di recente, come presidente di sezione a Cuneo. Dal 2016 al 2024 è stato presidente del Tribunale di Larino, incarico che ha continuato a svolgere ad interim fino a oggi.