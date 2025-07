Uil Trasporti: «Dal piano pugliese un’opportunità per migliorare i collegamenti molisani»

TERMOLI. «Nella giornata di ieri, attraverso la stampa pugliese e i canali social, siamo venuti a conoscenza della presentazione da parte dell’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia del nuovo Piano dei Trasporti su gomma regionale, che prosegue il percorso avviato nel 2019 con il Piano dei Servizi Minimi, aggiornandolo alle attuali esigenze di mobilità di turisti e cittadini pugliesi». Così la Uil Trasporti Molise.

«Il progetto punta a favorire l’interconnessione e l’intermodalità con aeroporti e porti, con l’obiettivo di potenziare i servizi a supporto della cittadinanza e incrementare i flussi turistici, generando sviluppo per l’intera Regione- proseguono- Come Uiltrasporti Molise, riteniamo questa visione lungimirante e sottolineiamo che già da circa un anno abbiamo avanzato alla Regione Molise un’analoga proposta con il progetto “MoliseVola”, convinti che solo attraverso una strategia simile si possano creare reali opportunità di sviluppo economico e crescita occupazionale per il nostro territorio.

Auspichiamo che le nostre proposte vengano accolte con favore dal Consigliere delegato ai Trasporti Vincenzo Niro e, al tempo stesso, ribadiamo la necessità di dare seguito alla richiesta di incontro già inviata dalla nostra Organizzazione Sindacale tra lo stesso Consigliere Niro e l’Assessore Ciliento, per discutere il tema cruciale del collegamento tra il Molise e l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, che sta registrando una crescita strutturale, non limitata quindi alla sola stagione estiva.

Tale crescita – come dichiarato dal Presidente Michele Emiliano – è infatti sostenuta da un piano regionale che prevede un accordo con una compagnia aerea per basare aeromobili stabilmente presso lo scalo foggiano e finanziati dalla Regione Puglia, a conferma della volontà di garantire continuità e solidità al progetto di rilancio dell’aeroporto.

Crediamo che questo sia il momento ideale, alla luce del nuovo piano pugliese, per avviare un percorso concreto che consenta al Molise di essere parte attiva nei collegamenti strategici, garantendo così ai cittadini servizi moderni e opportunità per il territorio».