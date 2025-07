Un incarico di cuore e competenza: il dottor Flocco coordinatore regionale per le cure palliative

LARINO. Una notizia importante per la sanità molisana e per tutti coloro che ogni giorno affrontano il difficile cammino della malattia e della sofferenza. Il dottor Mariano Flocco, direttore dell’Hospice di Larino, è stato nominato Coordinatore tecnico regionale per le cure palliative.

Si tratta di un incarico prestigioso, che premia non solo le competenze professionali del dottor Flocco, ma anche le sue qualità umane: medico attento, disponibile, profondamente legato ai pazienti e alle famiglie, è da tempo considerato un punto di riferimento nel campo dell’assistenza e dell’accompagnamento alla fine della vita.

La sua nomina è stata formalizzata dal Commissario ad Acta per la sanità, Marco Bonamico, d’intesa con il Sub Commissario Ulisse Di Giacomo, con l’obiettivo di rafforzare l’intera rete regionale delle cure palliative, assicurando pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazione delle attività su scala molisana.

La sua nomina arriva in un momento cruciale per la riorganizzazione e il potenziamento della rete delle cure palliative sul territorio molisano. Con la sua esperienza consolidata e una visione empatica della professione medica, Flocco è chiamato a guidare un settore che ha bisogno di attenzione, investimenti e umanità.

L’obiettivo è garantire un accesso equo, diffuso e continuativo a questo tipo di assistenza, in linea con la normativa nazionale e con i più alti standard clinici, promuovendo al contempo un’integrazione reale tra i servizi e una presa in carico globale dei pazienti.

Una scelta che dà fiducia e speranza a chi quotidianamente opera in prima linea per garantire dignità, conforto e vicinanza ai pazienti più fragili. Un riconoscimento meritato e una sfida che, ne siamo certi, il dottor Flocco affronterà con la passione e la dedizione che da sempre lo contraddistinguono.