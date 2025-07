Un incarico di prestigio internazionale per il tenente colonnello Massimo Di Lena

PETACCIATO-ISERNIA. Un nuovo, importante capitolo si apre per il tenente colonnello Massimo Di Lena, figura di spicco dell’Arma dei Carabinieri, che lascia temporaneamente il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Isernia per assumere il comando del Battaglione MSU (Multinational Specialized Unit), impegnato nell’ambito della missione Nato nei Balcani.

Una missione internazionale di peacekeeping

Dal prossimo 11 luglio, Di Lena guiderà una delle unità più specializzate dell’Arma in uno scenario internazionale complesso e strategico, contribuendo con la sua profonda esperienza alla stabilizzazione dell’area. Il Battaglione MSU svolge un ruolo centrale nella missione di mantenimento della pace e della sicurezza nella regione, rappresentando l’eccellenza italiana nei contesti multinazionali.

Carriera e formazione

Originario di Petacciato, 52 anni, il Tenente Colonnello Di Lena vanta una formazione giuridica e in scienze della sicurezza: laureato in Giurisprudenza presso “La Sapienza” e in Scienze della Sicurezza presso “Tor Vergata”, ha conseguito anche l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal suo ingresso nell’Arma nel 2000, ha ricoperto numerosi incarichi in aree territoriali diverse, dimostrando sempre competenza, autorevolezza e profonda dedizione.

Un ruolo delicato ma stimolante

La nuova missione rappresenta una sfida impegnativa e al tempo stesso un’opportunità per mettere in campo le sue riconosciute doti umane e professionali, qualità che lo hanno sempre distinto nei suoi incarichi precedenti. Isernia lo saluta con orgoglio, consapevole che il suo contributo sarà prezioso in questo delicato scenario internazionale.