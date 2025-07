Un messaggio di rinascita con la fascia di Miss Montecilfone

MONTECILFONE. Maria Grazia La Selva, responsabile del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio Liberaluna insieme a tutta l’equipe, augura a sua figlia, nonché presidente dell’associazione Liberaluna di rappresentare la bellezza molisana come un raggio di speranza per tutte le donne vittime di violenza.

«Stasera a Montecilfone le selezioni per Miss Italia. Sarà eletta Miss Montecilfone, come fascia di selezione (non è una fascia regionale) e Miss Sorriso Molise 2025 (prima fascia regionale che dà accesso alle prefinali nazionali di settembre).

La giuria valuterà la personalità per la prima fascia, sorriso e portamento per la seconda fascia. Auguriamo alla presidente dell’associazione Liberaluna che gestisce il Cav Liberaluna e la Casa rifugio per donne vittime di violenza, di conquistare la fascia che rappresenterà per le donne molisane un traguardo si emancipazione.

La presidente Zamira Fiacco vuole perseguire questo percorso per divulgare un messaggio di rinascita dedicato a tutte quelle donne che vivono la violenza quotidianamente e che ancora non hanno deciso di denunciare. Miss Italia non è solo una vetrina di bellezza, ma un concorso che rappresenta la donna italiana nelle battaglie contro gli stereotipi di genere e contro la violenza. L’equipe del Centro antiviolenza e della Casa rifugio augurano alla presidente Zamira Fiacco di rientrare a Campobasso con una fascia da dedicare alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne».

“La bellezza per le donne vittime di violenza che si rivolgono a noi rappresenta il primo step in un percorso di rinascita”.