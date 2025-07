Una mattinata speciale: la vitalità di Carmela Antonetti, 101 anni a settembre

TERMOLI. Oggi, in una mattinata che profuma d’estate e di emozioni forti, abbiamo vissuto un’esperienza che resterà incisa nel cuore. Presso lo stabilimento balneare Havana Club, a Rio Vivo, grazie alle meravigliose iniziative promosse dalla struttura per anziani Opera Serena Solidalia di Termoli, abbiamo incontrato una donna straordinaria: Carmela Antonetti, classe 1924, termolese autentica, che si prepara a celebrare i suoi 101 anni questo settembre. Ma non è solo la cifra a stupire: è la sua vitalità sorprendente, la mente limpida, lo sguardo vivace e ironico, la battuta sempre pronta e una memoria che vola precisa tra i decenni. Carmela cuce ancora vestiti con passione, si diverte con cruciverba e giochi di logica, e mostra una brillantezza mentale che lascia senza fiato, una vera fuoriclasse che metterebbe in difficoltà qualsiasi nativo digitale.

È la prova vivente che la terza età può essere una stagione ricca di vita, energia e sorrisi autentici. Ha condiviso quasi 51 anni di matrimonio con il suo amato Domenico, venuto a mancare circa trent’anni fa, e ha cresciuto con amore tre figli: Antonio e Rita, oggi a Milano, e Lucia, che le è vicina a Termoli. Ma la vera luce nei suoi occhi sono i sette nipoti, la sua gioia quotidiana, la sua missione di nonna instancabile. Quando le abbiamo chiesto cosa le mancasse di più dopo un secolo di vita, la sua risposta ci ha colpiti dritti al cuore: “Mi mancano gli anni” .

Una frase potente, quasi poetica, che racchiude la sua voglia di vivere, di scoprire ancora, di assaporare ogni istante con la meraviglia intatta di chi ama la vita. Alla domanda sul segreto per arrivare a 101 anni con un sorriso così, Carmela ha risposto con la semplicità disarmante che la contraddistingue: “Non ci sono segreti. Ringrazio nostro Signore, la sera quando vado a letto e la mattina quando mi alzo.” Parole sincere, profonde, che risuonano con forza nell’anima. Carmela Antonetti è molto più di una centenaria: è un monumento alla bellezza dell’esistenza, una sorgente d’ispirazione, un faro di saggezza e leggerezza che ci ricorda, con grazia e determinazione, che si può arrivare a 101 anni non solo camminando… ma danzando nel cuore. Grazie, Carmela, per averci fatto innamorare ancora una volta della vita.