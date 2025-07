Unimol all’Expo di Osaka: radici e innovazione per il futuro del Molise

CAMPOBASSO. Si è svolto quest’oggi, nell’ambito del programma della Regione Molise per la sua settimana all’Expo 2025 di Osaka, il seminario interdisciplinare dal titolo “Roots Towards the Future – Radici verso il Futuro”, realizzato e promosso in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto – anche con le università giapponesi – e di approfondimento sul futuro dello sviluppo regionale, a partire dalle radici culturali, produttive e sociali del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, la Dott.ssa Scarlatelli, dirigente della Regione Molise, ha introdotto il tema della Programmazione regionale, sottolineando il legame tra qualità, eccellenza produttiva e qualificazione del capitale umano.

«La Regione sta puntando su una programmazione che valorizzi le competenze – ha dichiarato – attraverso la collaborazione con enti formativi e l’università, e su strumenti come bandi di cooperazione, investimenti consortili e semplificazione amministrativa».

Particolarmente rilevanti gli interventi accademici dell’Università degli Studi del Molise. La Dott.ssa Succi ha presentato una serie di studi e dati significativi relativi alla biodiversità del territorio e alle peculiarità dei prodotti locali, evidenziando l’importanza scientifica e strategica delle risorse agroalimentari molisane.

Quando si parla di radici, si parla anche di arte del territorio e sul territorio, ed è questo il tema affrontato dal Prof. Piernicola Maria Di Iorio. Nel suo intervento, ha raccontato – anche attraverso le immagini – l’arte dei cosiddetti musei all’aperto. Un excursus sulla street art, che in Molise ha trasformato in arte diversi borghi interessati da un progressivo spopolamento: da Civita Campomarano a Casacalenda, Casalciprano, Santa Croce di Magliano, fino a Campobasso, che, con un progetto di riqualificazione delle periferie, ha visto la creazione di opere di arte contemporanea da parte di artisti internazionali.

A concludere il seminario è stato il Prof. Resce, del Dipartimento di Economia di Unimol, che ha tracciato un interessante parallelismo tra Italia e Giappone, sottolineando come entrambi i Paesi siano tra i primi cinque al mondo per speranza di vita, e al contempo tra quelli con la più alta incidenza di popolazione anziana.

Una sfida demografica che ha generato percorsi di ricerca innovativi: l’Università del Molise, in questo contesto, ha avviato il progetto “AGE-IT”.

La ricerca sui dati demografici aiuterà, attraverso proiezioni nel tempo, a stimare il futuro fabbisogno sanitario, con particolare attenzione alla telemedicina, alla geriatria e alla pianificazione socio-sanitaria delle prossime generazioni.

“Roots towards the future” – “radici verso il futuro” – è un titolo che si integra perfettamente con quella che, per il Molise, è una vera e propria filosofia di vita, ha commentato a margine dell’evento l’Assessore Andrea Di Lucente.

Un percorso che segue la linea della connessione con il territorio e con la prospettiva dell’innovazione: i luoghi dell’arte, ambiente e territorio, i data analytics, l’offerta formativa e di ricerca orientata all’internazionalizzazione.

Le radici, per il Molise e per il Giappone, hanno un significato altamente simbolico, ma rappresentano anche un concetto sempre presente e visibile nella quotidianità della vita.

Il seminario di oggi ha dunque rappresentato un’importante occasione per ribadire la necessità di una visione condivisa e lungimirante per lo sviluppo del Molise, capace di unire le proprie radici a una strategia proiettata al futuro.