Uso improprio e rischio cinghiali nello skate park, recintato l’impianto sportivo di via Firenze

TERMOLI. Negli ultimi giorni, lo Skate Park cittadino è al centro di un importante intervento di riqualificazione volto a migliorarne la gestione e ridurne l’uso improprio, soprattutto nelle ore notturne.

L’Amministrazione comunale, ascoltando le segnalazioni dei residenti più vicini all’impianto, ha deciso di installare una recinzione lungo il perimetro fronte strada. Questo provvedimento si è reso necessario a causa di frequenti episodi di disturbo, schiamazzi e comportamenti non rispettosi del riposo altrui, che hanno portato più volte all’intervento delle forze dell’ordine. Non sono mancati anche episodi insoliti, come l’ingresso di senzatetto e perfino di cinghiali all’interno della struttura sportiva, rendendo urgente una misura di contenimento e regolazione.

I lavori, coordinati dall’assessorato ai Lavori Pubblici, sono iniziati ieri e termineranno entro pochi giorni, a testimonianza della volontà del Comune di intervenire in modo rapido ed efficace.

La recinzione non rappresenta un limite alla libertà dei giovani, ma un passo verso una convivenza più civile e armoniosa, in cui lo sport possa continuare a essere protagonista, senza sacrificare il benessere della comunità. Con questo intervento, si punta a disciplinare meglio gli orari di accesso e a favorire un utilizzo più consapevole e rispettoso dell’infrastruttura.

L’Amministrazione, infatti, fa appello al senso civico dei cittadini, invitando tutti a vivere lo Skate Park con responsabilità, nella consapevolezza che gli spazi pubblici appartengono a tutti, e che la libertà di ciascuno trova il suo equilibrio nel rispetto degli altri.