Vaino: «Nessun paradosso, con Spiaggia Abile vogliamo iniziare una svolta: abbattere quel muro invisibile»

TERMOLI. Sul progetto “Spiaggia Abile” e la presa di posizione di Lucia Lamanda, che ha parlato del paradosso delle “Spiagge speciali”, replica, in qualità di assessore alle Politiche Sociali, e soprattutto come madre di un ragazzo con disabilità, Mariella Vaino: «sento il dovere di intervenire in merito all’articolo recentemente pubblicato, che riguarda il progetto “Spiaggia Abile” dal titolo “Il paradosso delle Spiagge Speciali” che sarà anche un piccolo tassello di un puzzle ma può essere l’inizio di una svolta per cercare di invertire la rotta ed iniziare ad abbattere quel muro invisibile che “separa essere umani da altri esseri umani “ di cui si parla nell’articolo. Ma bisogna cominciare e cercare di farlo in fretta. Spiaggia Abile è di certo un passo fondamentale verso la civiltà. Voglio essere molto chiara: sono profondamente contraria alla lettura distorta che viene data dell’iniziativa, come se si trattasse di una forma di segregazione o di ghettizzazione. Spiaggia Abile nasce da un intento opposto: non separare, ma includere. È un progetto che ha preso forma con un unico obiettivo: garantire alle persone con disabilità un diritto pieno e dignitoso all’accesso al mare, in sicurezza, autonomia e serenità. Chi vive la disabilità ogni giorno — come me, come tante mamme e papà — sa bene che l’accessibilità non è uno slogan, ma un bisogno concreto. Spiaggia Abile non vuole “escludere” nessuno, ma creare uno spazio pensato con attenzione, dove le esigenze complesse possano essere accolte con professionalità e rispetto, senza sguardi pietosi, senza improvvisazione. Civiltà non è ignorare la diversità, ma riconoscerla e accoglierla. Criticare il progetto è ingiusto e pericoloso. Significa non aver colto il cuore dell’iniziativa, significa banalizzare i diritti di chi ogni estate, per mancanza di strutture adatte, è costretto a rinunciare al mare, al relax, alla socialità. Come Assessore, continuerò a lavorare per rendere ogni spazio pubblico realmente accessibile. Ma come madre, rivendico anche il diritto di poter offrire a mio figlio — e a tanti altri ragazzi come lui — una spiaggia attrezzata, accogliente, rispettosa dei suoi tempi e dei suoi bisogni. Inclusione significa anche avere la libertà di scegliere. Voglio sottolineare anche, per chi non ne fosse a conoscenza, che sarà possibile accedere ai tanti altri lidi, che ovviamente hanno fatto richiesta , i quali saranno dotati delle attrezzature adatte. Sono sempre disponibile al dialogo, al confronto, anche alle critiche — quando sono costruttive. Ma respingo con fermezza ogni accusa che trasforma un gesto di cura in un atto discriminatorio. Questo progetto nasce per costruire una città più giusta, più attenta, più umana. E continueremo a difenderlo, con convinzione e con il sorriso».