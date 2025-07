Viaggi internazionali e salute: la prevenzione parte dai vaccini

CAMPOBASSO. Per chi sta organizzando un viaggio, sia per motivi di lavoro che per piacere, verso destinazioni lontane – in particolare nei Paesi tropicali – è fondamentale informarsi in anticipo sui vaccini richiesti, in base alla meta scelta.

“Le vaccinazioni – ha sottolineato la dottoressa Carmen Montanaro, Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem – costituiscono un mezzo efficace, e talvolta l’unico disponibile, per proteggersi da numerose malattie che si possono contrarre durante il soggiorno all’estero.

Con l’obiettivo di aiutare chi viaggia affinché lo faccia in maggiore sicurezza, soprattutto in quelle aree dove le condizioni igienico-sanitarie sono precarie, e con il fine ultimo di prevenire la trasmissione delle infezioni e le sequele delle patologie infettive correlate al viaggio, oggi è disponibile una valida risorsa per il cittadino: il centro vaccinale per il viaggiatore.

La prevenzione delle malattie infettive nei viaggi internazionali non è solo una questione individuale, ma anche di salute pubblica. Malattie come la Dengue, sempre più diffuse a causa dei cambiamenti climatici e dell’urbanizzazione, richiedono un approccio integrato: dalla protezione personale alla vaccinazione.

Per i viaggiatori, informarsi in anticipo e seguire le raccomandazioni sanitarie può fare la differenza tra un viaggio sicuro e un’esperienza ad alto rischio. Con l’arrivo di nuovi vaccini, oggi è possibile viaggiare con una protezione in più, soprattutto verso le mete tropicali dove la Dengue è endemica.”

Centri vaccinali per viaggiatori in Molise

In Molise sono presenti tre centri vaccinali di riferimento per i viaggiatori:

Campobasso – Ambulatorio vaccinale di Via Toscana

– Ambulatorio vaccinale di Via Toscana Isernia – Ambulatorio di Largo Cappuccini

– Ambulatorio di Largo Cappuccini Termoli – Ambulatorio di Via del Molinello

Questi centri, autorizzati a livello ministeriale, offrono consulenze mediche gratuite e la somministrazione dei vaccini consigliati e raccomandati per la prevenzione delle malattie trasmissibili endemiche nei Paesi di destinazione. L’obiettivo è preservare la salute del viaggiatore e della popolazione al rientro.

Contatti e orari dei centri vaccinali

CITTÀ INDIRIZZO TELEFONO ORARI Campobasso Via Toscana n. 79 0874 409127 Lun–Ven, 12:00–13:30 Termoli Via del Molinello, 1 0875 7159755 / 0875 7159703 Lun–Ven, 11:00–13:00 Isernia Largo Cappuccini n. 1 0865 442554 Lun, Mer, Gio, 09:00–11:00

La situazione attuale in Italia (gen–giu 2025)

68 casi di Dengue (tutti importati, età media 41 anni)

(tutti importati, età media 41 anni) 22 casi di Chikungunya (importati)

(importati) 4 casi di Zika (importati)

(importati) 12 casi di encefalite da zecca (TBE) autoctoni

autoctoni 5 casi di virus Toscana

1 caso sporadico di West Nile virus (fuori stagione) con zanzare infette a Oristano e Venezia

Dati epidemiologici estesi (studio FBK – luglio 2025)

1.435 casi importati di Dengue (2006–2023)

(2006–2023) 388 casi autoctoni di Dengue e 93 di Chikungunya

e Focolai estivi tra luglio e settembre , ma rischio fino a novembre

, ma rischio fino a novembre Zone costiere e periferie urbane più vulnerabili (clima favorevole + zanzare Aedes albopictus)

West Nile virus (2024): 455 casi autoctoni in Italia su 1.436 totali UE/EEA

su 1.436 totali UE/EEA 21 decessi → Italia: Paese più colpito in Europa

Cause dell’aumento dei casi

Cambiamento climatico : estati più calde, inverni miti → più habitat per le zanzare

: estati più calde, inverni miti → più habitat per le zanzare Urbanizzazione e commercio globale → diffusione vettori invasivi (Aedes albopictus e aegypti)

→ diffusione vettori invasivi (Aedes albopictus e aegypti) Aumento dei viaggi da/per aree endemiche → più casi importati e rischio di trasmissione locale

Dengue: una minaccia crescente

La Dengue è causata da un virus a RNA della famiglia Flaviviridae, trasmesso dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus. È endemica in oltre 100 Paesi (Asia, America Latina, Caraibi, Africa, Oceania).

400 milioni di infezioni stimate ogni anno

96 milioni sintomatiche

Forme gravi potenzialmente letali (Dengue emorragica, neurologica)

Prevenzione: cosa può fare il viaggiatore

Protezione personale : repellenti (DEET, picaridina, IR3535), abiti coprenti, zanzariere

: repellenti (DEET, picaridina, IR3535), abiti coprenti, zanzariere Controllo ambientale : evitare acqua stagnante, soggiorni in zone ad alta densità di zanzare

: evitare acqua stagnante, soggiorni in zone ad alta densità di zanzare Consulenza sanitaria pre-viaggio: presso i centri vaccinali ASReM, per valutazione rischio e vaccini

Vaccini per i viaggiatori internazionali

Malattia Trasmissione / Contesto Vaccino Febbre Gialla Zanzare – Africa e America Latina Una dose, valida a vita – obbligatoria per ingresso in molti Paesi Epatite A Oro-fecale – Paesi con scarsa igiene Fortemente raccomandata Epatite B Sangue, fluidi corporei Consigliata per soggiorni lunghi o rischio professionale Tifo Cibo e acqua contaminati – Asia, Africa, America Latina Vaccino orale Rabbia Morsi di animali – zone rurali in Asia, Africa, Sudamerica Consigliata per viaggi lunghi in aree a rischio Meningite meningococcica Africa sub-sahariana, pellegrinaggi in Arabia Saudita Obbligatoria per l’Hajj, consigliata anche per USA Dengue Aedes aegypti/albopictus – zone tropicali Nuovo vaccino disponibile in Europa per i viaggiatori Malaria Zanzare – Africa, India, Sud-est asiatico, America Latina Profilassi farmacologica su indicazione medica Encefalite da zecca (TBE) Aree boschive d’Europa orientale e settentrionale Vaccino indicato per campeggio/escursionismo

“Non bisogna poi dimenticare – ha aggiunto la dottoressa Montanaro – che anche i vaccini previsti dal calendario vaccinale nazionale, come quelli contro morbillo, parotite, rosolia, varicella, o contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite, rappresentano una fondamentale protezione per chi viaggia in Paesi dove queste malattie sono ancora endemiche.