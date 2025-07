Viale San Francesco diventa più sicura per i pedoni

TERMOLI. Si lavora di notte per realizzare attraversamenti pedonali e mettere in sicurezza una strada, viale San Francesco, che negli anni ha registrato alcuni gravi investimenti.

Sul viale San Francesco a Termoli sono in corso importanti lavori di riqualificazione urbana. E’ stato completato un nuovo tratto di marciapiede in un’area che prima ne era sprovvista, e ora l’attraversamento pedonale rialzato per migliorare la sicurezza stradale.

Questi interventi fanno parte di una strategia più ampia dell’amministrazione comunale per promuovere una mobilità più sicura e accessibile.

Lavori diffusi sul territorio, come il miglioramento dello spartitraffico in va Corsica e la segnaletica nuova sia sul lungomare Nord che in via Saverio Cannarsa.