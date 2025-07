White List: dal 21 luglio iscrizioni e aggiornamenti solo online con il nuovo portale

ISERNIA. Nell’ambito della Misura 1.6.1 “Digitalizzazione del Ministero dell’Interno” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato recentemente realizzato il nuovo “Portale WL”, per la compilazione e l’inoltro digitale delle richieste d’iscrizione, aggiornamento o rinnovo di iscrizione nelle White List, attualmente effettuato via PEC.

Il citato Portale WL è raggiungibile per le imprese all’indirizzo https://portalewl.interno.it, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura, all’interno della voce “White List”, al quale è possibile accedere tramite SPID.

Attraverso il citato portale, l’utente potrà compilare in modalità digitale la richiesta d’iscrione, aggiornamento o rinnovo di iscrizione dell’impresa di appartenenza negli elenchi delle White List provinciali.

Dall’avvio dell’operatività del nuovo Portale WL, prevista per lunedì 21 luglio p.v., le nuove richieste di iscrizione, aggiornamento o rinnovo di iscrizione potranno essere inoltrate dall’operatore economico esclusivamente attraverso il suddetto portale, fatta eccezione per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le quali, in assenza di un codice fiscale e quindi di SPID, potrà continuare ad essere utilizzata l’attuale procedura.