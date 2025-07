MACCHIAGODENA. 50 anni pieni d’amore: auguri ad Adriano Terriaca!

«A te, che sei un instancabile lavoratore, un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di aiuto o sostegno…

Sei il figlio che tutte le mamme vorrebbero, il fratello e cognato più forte che si possa desiderare, un marito d’esempio per tanti altri sposati in chiesa.

Doni un amore profondo e incondizionato alla tua amatissima Lauta, senza dimenticare l’affetto immenso che riservi ai tuoi nipoti: dalla più grande Alessia, a Sofia, Adele, fino al piccolo Giorgio.

Tantissimi auguri, zio Adriano!

Hai la pazienza di un santo, sei sempre presente e pronto a tutto — anche a portarci al Mugello!

Non potevamo desiderare uno zio migliore.

Auguri da tutta la tua famiglia e dagli amici che ti stimano e ti vogliono un mondo di bene!»