COLLETORTO. Laurea in Scienze del Servizio Sociale per Alessia Vaccaro.

Il 23 luglio 2025, presso l’Università degli Studi del Molise di Campobasso, Alessia Vaccaro ha conseguito brillantemente la laurea in Scienze del Servizio Sociale. La dottoressa ha discusso un’approfondita tesi sperimentale sul tema della violenza sulle donne, relatrice prof.ssa Emanuela Cutillo, con interviste a due centri antiviolenza operanti in Provincia di Campobasso.

«Carissima Alessia, oggi, guardandoti con la corona d’alloro sul capo e con questo splendido sorriso che illumina ogni angolo del cuore, non possiamo che sentire un’ondata di emozioni travolgenti, un misto di orgoglio, amore e una gioia immensa che non riusciamo a contenere. Ti abbiamo vista crescere, inciampare, rialzarti. Ti abbiamo vista affrontare le paure e costruire sogni. Oggi, con questa laurea stretta tra le mani, porti al mondo il frutto della tua tenacia, del tuo impegno e della tua straordinaria intelligenza. Non è solo un pezzo di carta, è la storia di tutto ciò che sei diventata.

Non smettere mai di sognare in grande, di amare profondamente, di ridere con l’anima. Continua ad essere quella persona coraggiosa e gentile che abbiamo il privilegio di chiamare figlia. Con amore infinito. La tua famiglia».