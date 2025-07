CARPI-COLLETORTO. Laurea in Scienze Biologiche per Angela Petruccelli. «Auguri ad Angela Petruccelli che ha conseguito la laurea triennale in Scienze biologiche presso l’ Università degli studi di Bologna. Angela ha discusso una tesi dal titolo “Valutazione dell’ attività battericida di olii essenziali su isolati di Legionella spp”. Grande soddisfazione per i genitori Luigi Petruccelli e Floriana Fantetti e per il fratello Antonio. Tanti auguri da parte della nonna, degli zii e dei cugini».