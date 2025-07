COLLETORTO-VINCHIATURO. Laurea in Lettere con lode per Annachiara Gallo.

In data 15 luglio 2025 Annachiara Gallo ha conseguito la laurea in Lettere presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise, con la votazione di 110 su 110 e lode.

Alla neo dottoressa vanno le più sentite congratulazioni per l’eccellente traguardo accademico, frutto di determinazione, impegno e passione.

I genitori Remo Gallo e Maria Di Bartolomeo, insieme a tutti i familiari, con immenso orgoglio, le augurano un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali!