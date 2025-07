TERMOLI. Confetti rossi in casa Sabetta, Annachiara si è laureata con 110 e lode in Management dello Sport presso la sede UniMol di Campobasso. Per Annachiara Sabetta, oggi anche nuovo direttore sportivo di Molise Basket Young, nel campionato di DR1, le felicitazioni da parte dei genitori, l’intera famiglia e agli amici. Auguri anche da Termolionline e da Michele Trombetta, in particolare.