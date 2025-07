Antonio e Lorella: nozze di perla

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Nozze di perla quelle che oggi celebrano Antonio Urbano e Lorella Rosati.

“Cara Lorella, Oggi celebriamo un traguardo meraviglioso: 30 anni di matrimonio. Sembra ieri quando ci siamo detti sì, eppure guardando indietro, vedo un viaggio pieno di amore, risate, sfide superate insieme e momenti indimenticabili. Ogni anno trascorso al tuo fianco è stato un dono prezioso. Sei la mia roccia, la mia confidente, la mia migliore amica e l’amore della mia vita. Grazie per essere sempre stata al mio fianco, per il tuo sostegno incondizionato, per la tua dolcezza e per il tuo sorriso che illumina le mie giornate. In questi trent’anni abbiamo costruito una famiglia meravigliosa, abbiamo condiviso sogni e realizzato progetti, abbiamo superato ostacoli e gioito di ogni piccola vittoria. E tutto questo è stato possibile grazie al nostro amore, un amore che, come una perla preziosa, si è fatto sempre più bello e resistente nel tempo. Oggi, mentre celebriamo questo anniversario, il mio cuore è pieno di gratitudine e di amore per te. Auguro a noi altri tanti anni insieme, pieni di serenità, gioia e amore.

Ti amo più di quanto le parole possano esprimere.

Con amore eterno, Antonio”.