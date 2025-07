COLLETORTO-CARPI. Auguri ad Antonio Petruccelli che ha concluso brillantemente il percorso di studi in Medicina e chirurgia presso il Policlinico di Modena con il massimo dei voti e la lode.

Antonio ha discusso una tesi dal titolo: “Osteopontin as a prognostic biomarker amyotrophic lateral sclerosis”.

Grande soddisfazione per i genitori Luigi Petruccelli e Floriana Fantetti e per la sorella Angela.

Tanti auguri da parte della nonna degli zii e dei cugini.