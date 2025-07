TERMOLI. Oggi, 20 luglio, la splendida Aurora Macrì di Termoli raggiunge un traguardo tanto atteso e sognato: la maggiore età!

Un momento unico, emozionante, carico di significato!

I suoi primi 18 anni rappresentano non solo l’ingresso ufficiale nel mondo degli adulti, ma anche l’inizio di una nuova avventura, fatta di scelte, sogni da realizzare e nuove responsabilità da affrontare… con il sorriso che da sempre la contraddistingue!

Aurora è una ragazza brillante, determinata, piena di energia e con la testa ben salda sulle spalle.

Ha già dimostrato di saper affrontare la vita con grinta e dolcezza, e siamo certi che saprà vivere questa nuova fase con entusiasmo e intelligenza.

In questo giorno così speciale, intorno a lei si stringono con affetto i genitori, i fratelli, gli zii, i cugini, gli amici e tutte le persone che le vogliono bene…

e ovviamente anche la nostra redazione, che non poteva non unirsi al coro di auguri per questa ragazza così speciale!

Buon 18° compleanno, Aurora!

Che la tua strada sia luminosa e piena di soddisfazioni!