TERMOLI-CAMPOBASSO. Per una volta, sulla direttrice Termoli-Campobasso, non si fermano ai semafori, parliamo di auguri, naturalmente, che volano in rete, come quelli di Hanen Gzaiel alla sua amica del cuore Carmela Basile, nel giorno del suo compleanno: “Desidero esprimere i miei più calorosi auguri a Carmela Basile, stimata Responsabile dell’Ufficio Europa della Provincia di Campobasso.

A questi auguri personali, si uniscono con stima e riconoscenza quelli della mia famiglia e di tutta l’Associazione Salam Aps. Le auguriamo ogni bene, successi continui e che la sua dedizione e professionalità siano sempre fonte di grandi traguardi e soddisfazioni. Un augurio per il meglio in tutto ciò che desidera”. Auguri a Carmela anche da Termolionline.