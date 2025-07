GUGLIONESI. Una conquista straordinaria per una mente brillante e un cuore grande!

Nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio, la talentuosa e incantevole Denisa Apostol, originaria di Guglionesi, ha raggiunto un importantissimo traguardo accademico: ha conseguito presso l’Università di Urbino il Master di Primo Livello in DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Didattica dell’Inclusione.

Il tutto coronato da una valutazione di 110 e Lode e dalla discussione di una tesi dal titolo profondo e ispirante:

“OLTRE LA DIAGNOSI: STRATEGIE E METODI INCLUSIVI PER VALORIZZARE GLI STUDENTI CON DSA”.

«Un percorso fatto di impegno, passione e sensibilità, che dimostra quanto Denisa sia pronta a lasciare un segno importante nel mondo dell’educazione inclusiva.

Alla neo Dottoressa Denisa Apostol vanno i più calorosi auguri e le sentite congratulazioni da parte dei suoi familiari, orgogliosi di questo meraviglioso traguardo… e naturalmente anche da parte della nostra redazione, che non poteva non celebrare una ragazza tanto brillante quanto carismatica. Brava Denisa! Il futuro ha bisogno di persone come te. Avanti tutta!»