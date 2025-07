Elisa Raso e Salvatore Gianfrancesco

TERMOLI-CASERTA. Una giornata speciale per il dottor Salvatore Gianfrancesco, stimato diabetologo in servizio a Termoli, che oggi corona il suo sogno d’amore unendosi in matrimonio con Elisa Raso.

A Salvatore ed Elisa vanno i più sinceri auguri da parte dell’Associazione Diabetici del Basso Molise, che gli è vicina in questo momento di grande gioia.

“Che la vostra vita insieme sia sempre in perfetto equilibrio, come una terapia ben riuscita: piena di cura, sintonia e gioia quotidiana“. Con affetto, Alberta, Pino, Rocco, Giuliana, Stefania, Marianna e Martino.