SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nozze d’oro per Gennaro Di Stefano e Carolina Foschini.

«Il cuore batte più forte quando la mente torna indietro nel tempo. Al 28 luglio del 1975, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, quando Gennaro Di Stefano e Carolina Foschini si sono uniti in matrimonio pronunciando il sì per la vita davanti al Signore Gesù Cristo, nella grazia dello Spirito Santo. Da allora sono passati cinquant’anni e questo rapporto è cresciuto, è ancora solido e resta fondato sui valori più belli e profondi. Grazie per la vostra testimonianza che illumina e ravviva il senso di un sacramento così importante. Auguri pieni di gratitudine per questo bellissimo traguardo da parte di tutta la famiglia!»