Gina Pace e Antonio Pelusi

GUGLIONESI. Nozze d’oro in casa Pace-Pelusi, Gina e Tonino festeggiano 50 anni di matrimonio.

“Cinquant’anni insieme non sono solo un traguardo, ma la testimonianza viva di un amore che ha saputo resistere al tempo, attraversare gioie e difficoltà, giorni sereni e momenti complicati. In un mondo che cambia in fretta, voi siete rimasti fianco a fianco, con la forza della pazienza, il coraggio della complicità e la bellezza della fedeltà. Auguri di cuore per queste splendide nozze d’oro, esempio raro e prezioso di cosa significhi davvero condividere la vita. Tanti auguri da tutti noi”.