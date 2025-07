COLLETORTO. Giuseppe Di Santo spegne 25 candeline. «Un pensiero di grande affetto per te in questo giorno speciale in cui compi venticinque anni. Sei un ragazzo amorevole, gentile, generoso, sempre disponibile, rispettoso e benevolo con tutti. Ti auguriamo di realizzare tutto ciò che custodisci nel cuore. Buon compleanno Giuseppe! Papà Bruno e mamma Filomena, Mario, Chiara e Sofia».