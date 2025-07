CAMPOMARINO. Jacopo si laurea in Scienze Politiche: un traguardo che guarda al futuro.

Grande gioia e profondo orgoglio per la famiglia di Jacopo De Vincentiis, che ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Jacopo, giovane brillante e determinato, ha affrontato con impegno e passione il suo percorso universitario, distinguendosi per serietà, curiosità e sensibilità verso le dinamiche sociali e internazionali del nostro tempo.Il giorno della proclamazione, tra applausi, emozioni e la classica corona d’alloro, è stato il simbolo di un traguardo raggiunto, ma anche di nuovi orizzonti che si aprono.

A festeggiarlo, familiari e amici, orgogliosi non solo dei risultati accademici, ma soprattutto della persona che sta diventando: consapevole, preparata e pronta ad affrontare il mondo con responsabilità.

“Ogni passo che fai ci riempie di gioia e speranza. Questa laurea è il frutto del tuo impegno, ma anche della tua capacità di guardare lontano. Siamo fieri di te, Jacopo.” La tua famiglia. Congratulazioni dottore!