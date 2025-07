GUGLIONESI. Buon compleanno a Katia Mastrogiuseppe che oggi spegne 50 candeline.

«Cara Katia, in questo giorno così speciale, i tuoi 50 anni non sono solo un numero, ma il simbolo della forza con cui hai attraversato tempeste, del coraggio con cui hai saputo rialzarti, e dell’amore che continui a donare, anche quando il cuore è stato messo alla prova. Porti dentro una storia fatta di dolore e rinascita, di assenze che pesano e di una presenza che brilla: la tua. Oggi celebriamo non solo il tuo compleanno, ma la bellezza di ciò che sei diventata – una donna autentica, luminosa, capace di custodire la memoria e di guardare avanti con dignità, dolcezza e speranza.

Che questo traguardo sia l’inizio di una nuova stagione, più leggera, più serena, più tua. Che la vita ti sorprenda solo con cose belle, che ogni giorno ti regali un motivo per sorridere, un abbraccio sincero, uno sguardo che ti faccia sentire a casa.

Il tuo Donato, da lassù, starà sicuramente festeggiando con te. Senti il rombo della moto? È lui che scorazza tra le nuvole, tutto per te.

Buon compleanno di cuore, da Bì e Stefania e da tutti quelli che ti vogliono bene. Da tuo marito Camillo, dalle tue figlie Rosaria e Anna».