SAN MARTINO IN PENSILIS. Corona d’alloro e confetti rossi per Lara Silvestri, che si è laureata in Comunicazione Strategica al Ciels Campus di Padova. «Il tuo impegno è la tua determinazione ti hanno portata fin qui. Che questo sia il primo di molti altri successi. Auguri dottoressa». «Per il traguardo nel corso di studi magistrale in Comunicazione Strategica per l’indirizzo di Web e Digital Business per l’internazionalizzazione d’Impresa auguroni da tutta la famiglia».