COLLETORTO-CASALNUOVO MONTEROTARO: Laurea in Ingegneria Medica per Luigi Biseste.

Un percorso brillante, affrontato con impegno, passione, sacrificio, competenza e determinazione. Un momento di grande gioia, premiato dal merito e dalla consapevolezza di migliorarsi ogni giorno. Ieri, mercoledì 23 luglio 2025, presso l’Università del Molise – Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute di Campobasso, Luigi Biseste ha conseguito la laurea in Ingegneria Medica. Ha discusso un’apprezzata tesi in Impianti ospedalieri dal titolo “Analisi di un plafone filtrante per sale operatorie”; relatore Prof. Francesco Tariello, correlatori Prof. Giovanni Napoli e Ing. Gabriele Adabbo. Al dottor Biseste congratulazioni dalla mamma Angela, dal fratello Antonio con Cristiana, dalla fidanzata Caterina, dai nonni, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici. Un pensiero speciale per papà Giuseppe dal Cielo, un angelo pieno di amore che sarà sempre vicino a tutta la famiglia.