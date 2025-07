TERMOLI. «Con il sorriso negli occhi… che meravigliosa immagine per celebrare la vita!» Tanti auguri a Luisa Di Paola per i suoi 74 splendidi anni, un’età dove ogni giorno è un racconto da condividere, ogni sorriso una luce che scalda chi le sta intorno. Che regalo affettuoso dagli amici del centro sociale di via Cina! L’amicizia, quella vera, sa rendere ogni traguardo più dolce.