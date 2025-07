MONTORIO NEI FRENTANI. Montorio nei Frentani, gli 80 anni di Maria Cirella: auguri speciali.

Ottant’anni di vita, di amore, di instancabile dedizione. Ottant’anni di mani sempre in movimento, tra farina e ricordi, tra pentole fumanti e sorrisi sinceri. La tua casa non è solo un luogo: è un rifugio, un profumo, una carezza. È l’aroma della pizza con i cicoli appena sfornata, il crepitio delle scarpelle nell’olio caldo, il sapore unico dei ciufoli preparati con pazienza e amore antico. Ogni angolo racconta di te: le salsicce appese come festoni di festa, il mosto che profuma d’autunno, il vino che matura piano, come le storie che custodisci nel cuore. Hai saputo fare della tua porta un varco sempre aperto, della tua tavola un dono quotidiano, della tua presenza una benedizione.

Cara Maria, sei la radice che tiene insieme le generazioni, la forza dolce che non si stanca mai. In questo giorno speciale ti celebriamo con gratitudine e tenerezza, con un abbraccio grande come il bene che ci hai sempre donato. I miei bambini, ogni volta che vengono a Montorio, vogliono sempre passare da te. Per loro – come per noi – sei un punto di riferimento, un faro, un affetto sicuro. Sei stata una sorella per la mia mamma, e ogni volta che ti vediamo… è come tornare a casa. Tanti auguri, “Maria della Temba”! Ti vogliamo bene. Angela Paola, Alessandro, Katia e Pino. Un pensiero di immenso affetto che si unisce agli auguri per gli ottant’anni da parte dei figli Enzo con Tania e Alessio, Carmine e Daniela, Michela e Luciano, dei parenti, degli amici e di tutta la comunità di Montorio nei Frentani.