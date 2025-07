TERMOLI. Anniversario di nozze: 66 anni tra Maria Viola e Angelo Raffaele Astore.

«Grazie mamma e papà perché siete il nostro esempio. Ci avete insegnato che amare non è stare insieme finché si ha voglia ma condividere responsabilità, lealtà, rispetto, pazienza, progettualità e cura reciproca.

Grazie per il vostro esempio di amore, di dedizione, di attenzione e di sacrificio.

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. Il vostro amore è la prova vivente che l’amore vero dura per sempre e siete un autentico modello di vita da seguire. Auguri per i vostri 66 meravigliosi anni insieme», il messaggio dei figli Nicolino e Celeste e dei nipoti Miriam, Francesca, Valerio, Martina e Noah.