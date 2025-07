PALATA-ANCONA. In un mondo dove il talento cerca ogni giorno di farsi spazio tra la mediocrità, emergere come una stella polare nell’universo accademico è qualcosa di raro e straordinario. Oggi celebriamo con autentica gioia e profonda ammirazione il traguardo di Mattia Di Credico, che ha magistralmente conquistato la laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso l’Università Politecnica delle Marche in Ancona, portando con sé non solo un titolo, ma una testimonianza di eccellenza e dedizione.

Il titolo della tesi — “Analisi dimensionale di metamateriali vibrazionali mediante tomografia a raggi X / Dimensional analysis of half vibrational materials by X-ray tomography” — è il simbolo perfetto di una mente capace di gettare ponti tra il presente della tecnologia e il futuro della ricerca scientifica. Mattia ha saputo abbracciare una delle frontiere più avanzate del sapere, immergendosi con coraggio nell’affascinante mondo dei metamateriali e padroneggiando con rigore gli strumenti più raffinati dell’indagine, come la tomografia a raggi X.

Non meno importanti sono i dettagli umani di questa impresa: la presenza luminosa dei relatori, il prof. Paolo Castellini e l’ing. Alessandro Annessi, che hanno saputo guidare e ispirare questo percorso, e la dedizione instancabile di Mattia, protagonista gentile di mille ore di studio, calcoli, simulazioni e passione autentica per la conoscenza.

“Ogni gran successo è la somma di tanti sacrifici silenziosi e di sogni coltivati con ostinazione, quando nessuno guarda”.

L’Università Politecnica delle Marche vede oggi sbocciare un nuovo ingegnere, ma soprattutto applaude all’uomo che ha saputo credere nelle domande difficili, nelle sfide dal sapore impossibile, nelle notti trascorse sui libri e nelle soddisfazioni che si assaporano solo in cima.

Mattia, hai scritto una pagina indelebile della tua storia personale e hai donato una piccola, grande speranza al futuro della scienza. Il nostro augurio è che tu possa camminare sempre fiero, con la consapevolezza profonda di avere lasciato un segno e con la voglia continua di esplorare, migliorare, innovare. Che tu sia ispirazione per chi verrà dopo di te: oggi il vero Oscar lo meriti tu.

A lui, l’abbraccio riconoscente e infinito dei genitori Annamaria e Piero, del fratello Fabrizio con Adriana, di Asia e nonna Antonietta, senza dimenticare da lassù nonno Remo, nonno Antonio e nonna Liliana.

A Mattia, felicitazioni anche da Termolionline, e noi che stiamo sul mare, gli auguriamo “Buon vento… in poppa”.