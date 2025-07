GUGLIONESI. Come il treno di Azzurro, che all’incontrario va, l’operaio-fotoamatore Nicola De Santis nel giorno del suo 41esimo compleanno, condivide la ricorrenza a tutti coloro che ama, ma con una dedica speciale e personalizzate. Si parte con la moglie Anna e il figlio Christian, i genitori Cesare e Loredana, i suoceri Carmine e Santina, ma più di tutti, oggi l’abbraccio è per nonna Franca, di Montecilfone.

«In questo giorno speciale dei miei 41 anni, la mia dedica va a te, nonna Franca. Per tutto ciò che sei stata e continui a essere. Per il tuo amore silenzioso, le tue mani sempre pronte, il tuo sguardo che ha saputo leggere dentro di me come nessuno. Sei stata la mia mamma quando la vita aveva bisogno di delicatezza e forza insieme.

I tuoi 87 anni sono un patrimonio di valori, sacrifici, e carezze che mi hanno fatto diventare l’uomo che sono oggi. Questa dedica è per te. voglio che tu senta tutto il mio amore, perché è il tuo abbraccio che ha cucito le ferite e colorato i miei sogni.

Grazie, nonna, per avermi amato così profondamente. Questa vita che compio oggi, questi 41 anni, li dedico a te.

Con infinito affetto per tutti».