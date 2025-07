TERMOLI-COLLETORTO. Noemi Tamaro consegue la laurea in Lettere Moderne.

«Congratulazioni a Noemi Tamaro per la laurea in Lettere Moderne conseguita il 9 luglio 2025 all’Università “Federico D’Annunzio” di Chieti. La dottoressa ha discusso un’apprezzata tesi su Roma di Émile Zola. Noemi, oggi celebriamo molto più di un semplice traguardo: celebriamo la tua forza, la tua determinazione e il coraggio con cui hai affrontato ogni difficoltà lungo questo percorso. Dopo tanti sacrifici sei riuscita a raggiungere il tuo sogno con dedizione e impegno e per questo la nostra ammirazione è immensa».