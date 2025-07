TERMOLI. Oggi si festeggia una regina che compie 65 anni: Palmina Pinti; circondata da un regno di affetti veri: mamma Iole, i meravigliosi figli Sara, Simona e Valerio, i dolcissimi nipoti Serena, Giulia e Guido, i generi che ti adorano Paolo ed Eugenio, e la nuora Martina che porta luce e sorriso.

Che questo traguardo sia solo l’inizio di una nuova stagione di gioia, salute e serenità. Hai seminato amore ovunque tu sia passata — oggi raccogli gli abbracci, i sorrisi e le emozioni di chi ti è grato per tutto ciò che sei. 65 anni di eleganza, forza e cuore. Che tu possa vivere ogni giorno come una festa, e ogni festa come un dono prezioso. Con un brindisi al tuo splendido cammino: auguri Palmina, da chi ti ama infinitamente!