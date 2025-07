Paola Romagnoli

MONTEMITRO. Tanta emozione e grande gioia in casa Romagnoli per la laurea in lettere classiche di Paola, conseguita presso l’Università degli studi di Urbino, con la tesi” Identità sdoppiata, figure speculari e personaggi complementari: evoluzione del doppio dal mito classico, al contemporaneo”. Vivissime felicitazioni ai genitori Giovanni e Roberta; tantissimi auguri per un brillante futuro professionale alla neodottoressa, ragazza studiosa, garbata e gentile, da tutte le persone che le vogliono bene