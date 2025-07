TERMOLI. Il 4 luglio, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Termoli, Stefania e Johann hanno coronato il loro sogno d’amore.

Una cerimonia intensa e toccante, che ha unito due culture in un solo cuore, celebrata in lingua italiana e spagnola grazie alla sensibilità e alla disponibilità di don Gabriele.

In un luogo carico di storia e spiritualità, tra pietre antiche e promesse eterne, l’amore ha trovato voce in due idiomi, testimoniando che i sentimenti veri non conoscono confini.

Un sentito ringraziamento va a tutti i parenti e agli amici che, con la loro presenza e il loro affetto, hanno reso questo giorno ancora più speciale e indimenticabile.

A Stefania e Johann, l’augurio di un futuro luminoso, ricco di armonia e felicità.