COLLETORTO. 45 anni di matrimonio per Tommaso e Anna Socci. «Un giorno che resta impresso nel cuore e un rapporto che si rinnova a ogni risveglio ricordando quel sì per la vita pronunciato davanti al Signore quarantacinque anni fa. Lo sguardo di Sant’Anna vi accompagna sempre, donando gioia, fedeltà, bontà e bellezza di stare insieme nella gioia e nella fatica. Oggi Tommaso e Anna Socci festeggiano un importante anniversario di matrimonio. Sempre uniti, con tanto amore, continuano il cammino con fiducia e ogni benedizione. Auguri e grazie per la vostra testimonianza!»