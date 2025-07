I capitani coraggiosi delle Buone Imprese

Ogni impresa ha un volto. E spesso, dietro quel volto, c’è una storia di coraggio, visione e ostinazione. Sono i “capitani” delle Buone Imprese: donne e uomini che hanno scelto di restare, di investire, di credere in un’idea anche quando sembrava impossibile.

Non sono eroi da copertina, ma pionieri silenziosi. Hanno affrontato crisi, cambi di mercato, responsabilità decisionale. Eppure, hanno tenuto la barra dritta. Hanno innovato senza dimenticare le radici, costruito valore senza perdere l’anima.

Il progetto Buone Imprese di Termolionline nasce per dare spazio a queste storie. Per raccontare chi non solo guida un’azienda, ma guida anche una visione di futuro per il nostro territorio. Raccontare i capitani significa restituire dignità all’impresa come atto umano, non solo economico.

Significa ispirare nuove generazioni a credere che fare impresa, qui, è possibile. E che dietro ogni prodotto, ogni servizio, c’è una persona che ha scommesso tutto su un sogno.

Questo, perché nel nostro territorio, quello di Termoli, del basso Molise, della nostra regione, ci sono tanti “capitani coraggiosi” e il nostro obiettivo è quello di scoprirli, di farli conoscere meglio, perché se lo meritano e ogni settimana avremo una nuova rotta da seguire. Perché quando le storie si intrecciano, la comunità diventa più forte.

Se hai una Buona Impresa e vuoi avere maggiori informazioni sul nostro progetto scrivici da qui.