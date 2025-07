TERMOLI. Grande entusiasmo in città per la presenza di Lucio Corsi, non solo per il magnifico concerto di ieri sera, all’Arena del Mare, ma anche per la disponibilità mostrata dall’artista, sia nell’approccio con la platea che ne ha seguito l’esibizione, sia al di fuori, come mostra la foto scattata con una sua fan, Marta Oglietti, davanti l’hotel Lumia.